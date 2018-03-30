Теперь ходатайствовать о пособии по рождению в Таллинне можно только в ЗАГСе

С 1 апреля ходатайства о предоставлении пособия по рождению ребенка, в том числе и близнецов, рассматривает исключительно Департамент актов гражданского состояния, сообщает Раэпресс.

Как пояснил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, это сделано для уменьшения нагрузки на отделы социального обеспечения районных управ. В ЗАГС все равно надо обращаться, чтобы дать ребенку имя, одновременно решается и вопрос о пособии по рождению.

Ходатайство можно подавать в электронном виде, а можно приносить на бумаге в Таллинский департамент ЗАГС на Пярнуском шоссе, 67, кабинет 109. Более подробная информация по телефону 645 7488 и на сайте Таллинна. Часы приема: в понедельник с 8.15 до 18, во вторник — с 13 до 17, в среду и четверг — с 8.15 до 17 и в пятницу — с 8.15 до 13 часов. По новому постановлению, для получения пособия по рождению ребенка больше не надо представлять справку о беременности.