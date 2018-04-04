Теперь готовые документы можно получить и в Кейла

С сегодняшнего готовые удостоверяющие личность документы можно получить и в пункте констеблей в Кейла. Бюро обслуживания в Кейла работает два дня в неделю, по средам и четвергам.

„Ждем в Кейла как жителей Кейла, так и жителей Сауэ, Палдиски и других близлежащих районов, чтобы получить готовые ID-карту, паспорт или разрешение на оружие”, — сказал руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне. „Для получения документа на руки не надо ехать в Таллинн, что означает экономию и времени, и расходов на транспорт. В Кейла нельзя подать ходатайство о документе, но граждане Эстонии сделать это в нашем электронном бюро обслуживания, в таком случае не надо посещать бюро обслуживания в Таллинне и при ходатайстве о документе".

Документы в пункте констеблей в Кейла (Кесквяльяк, 8a) можно получить по средам и четвергам с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00, время заранее бронировать не надо. Для посещений бюро обслуживания в других регионах можно забронировать время на сайте http://broneering.politsei.ee/.

„Электронное бюро облуживания etaotlus.politsei.ee открыто круглосуточно, подать ходатайство о получении ID-карты гражданина Эстонии можно быстро и удобно, так как большая часть ходатайства уже заполнена, но важно сделать корректное фото на документ,” добавил Вейко Рандлайне. Электронной средой для подачи ходатайства о получении ID-карты гражданина Эстонии на данным момент уже воспользовалось почти 26 000 человек.

