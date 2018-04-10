10.04.2018, 11:32

Темой десятого Таллинского фестиваля станет история в цветах


rus.delfi.ee
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Foto: Vallo Kruuser

100-летие Эстонской Республики и 300-летие парка Кадриорг определили тематику десятого международного фестиваля цветов — "Поздравления на языке цветов" и "Отражение истории в саду".

Фестиваль пройдет в сквере на площади Башен (пл.Торниде) с 25 мая по 24 августа, сообщает Раэпресс.

О намерении участвовать в нем уже заявили представители восьми стран. Финляндия будет представлена садовниками трех городов — Хельсинки, Котка и Керава, Китай — садоводами Чэнду, свое мастерство продемонстрируют также мастера из Венгрии, Латвии, Белоруссии, Германии, России и впервые в истории этого фестиваля — из Турции.

Среди эстонских участников — Ряпинаское садоводческое училище, Коплиское профессиональное училище и признанное в прошлом году любимцем публики Хийумасское профессиональное училище, а кроме них — еще более десятка садоводческих предприятий и садовников.

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