Тематический парк Лоттемаа отмечает третий день рождения

Крупнейший тематический парк в странах Балтии Лоттемаа сообщает, что в этот вторник отмечает свой третий день рождения. Основанный на книгах о Лотте писателей Хейки Эрнитса, Янно Пылдма и Андруса Кивиряхка тематический парк был открыт 25 июля 2014 года.

Основатель тематического парка Рейн Малсуб отмечает, что каждый год гостей ждет обновленная программа, и деревня вместе с дружелюбными жителями и юморной жизненной философией предлагает множество впечатлений для всей семьи.

”В этом году все персонажи рассказывают новые захватывающие истории, послушать и увидеть их мы приглашаем всех в Лотемаа на наш день рождения”, — говорит Малсуб. ”Ожидается праздничный торт и несколько музыкальных представлений, не входящих в обычную программу”.

По традиции в честь дня рождения Деревни изобретателей бесплатный вход предоставляется всем друзьям Лотте до десяти лет, одетым в костюм кого-то из жителей Деревни. Кроме того, с сегодняшнего дня билеты продаются дешевле в честь дня рождения.

”На этой неделе гости могут приобрести льготные билеты на нашем сайте и в кассе, используя для этого скидочный код ”lottemaa3”, — сказал Малсуб. На сайте гости могут купить билет онлайн для всей семьи по скидочному коду за 15 евро, в кассе тематического парка — за 17 евро. Билеты, купленные на этой неделе, действительны до конца этого сезона.

Тематический парк Лоттемаа открыт для посетителей до 31 августа, ежедневно с 10 до 18. Лоттемаа находится близ Пярну в волости Тахкуранна, занимает площадь 18 гектаров.