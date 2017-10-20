Telia TechGirls приглашает девушек узнать больше о технологиях

В ноябре Telia и Digigirls (НКО TechSisters) организуют Неделю технологий Telia TechGirls, мероприятия которой будут направлены на девушек.

Участницы смогут больше узнать о разных профессиях и специаизациях, существующих в сфере инфотехнологий, и увидеть, какие возможности для реализации личного и профессионального потенциала открываются в этой области.

В течение четырех дней участницы смогут услышать выступления женщин-профессионалов, добившихся успеха в своей области, и принять участие в практических мастерских — программировании, дизайне, создании прототипов, обработке видео и др. Здесь можно будет понять, чем занимается архитектор сети и продакт-менеджер, что такое VUNK и как открыть свой интернет-магазин.

”Мы проводим это мероприятие, чтобы показать, что технологии — это вовсе не скучно! И это — исключительно мужская территория, — сказала руководитель по связям с общественностью Ирина Кузина. — Работа в сфере технологий открывает широкие возможности для реализации потенциала и карьерного роста, однако в Эстонии в этом секторе занято не более 25% женщин. Мы хотим, чтобы в мероприятиях Telia TechGirls девушки могли почерпнуть достаточно вдохновения и смелости и, вполне возможно, стать на шаг ближе к выбору будущей профессии”.

Неделя технологий Telia TechGirls проводится для любознательных и активных девушек 14-19 лет (8-12 классы), которые хотят расширить свой кругозор в вопросах технологий и лидерства, а также узнать больше о карьерных возможностях. Участие в ТехноНеделе бесплатно.

Мероприятие пройдет в период с 22 по 25 ноября в новом офисе Telia по адресу Мустамяэ теэ, 3, Таллинн.

Лекции и мастерские проводят специалисты Telia и участницы некоммерческой организации Tech Sisters. Мастерские проводятся на эстонском или английском языке с поддержкой на русском языке. Количество участниц ограничено — каждый день мы ждем 60 девушек, регистрация начнется уже 20 октября.