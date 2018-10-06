Телеведущая Катрин Луст утверждает, что на нее напал владелец известной сети магазинов(78)
Ведущая телепередачи "Kuuuurija" Картин Луст написала в соцсетях о том, что в пятницу на не было совершено нападение, передает Kroonika.
Ведущая телепередачи "Kuuuurija" Картин Луст написала в соцсетях о том, что в пятницу на не было совершено нападение, передает Kroonika.
Женщина отправилась снимать собрание одного из столичных КТ, где, как утверждалось, большинство голосов будет получено нечестным путем. ”Я была там в качестве журналиста и у меня была доверенность от владельца квартиры. Но в какой-то момент этот человек приставил к моей груди кулак и со всей силой провернул его словно отвертку”, — описывает Луст.
По ее словам, нападавшим был один из владельцев сети магазинов охотничьего и рыболовного снаряжения Jahipaun Райт Вийткар.
”Я была в шоке”, — сказала ведущая и добавила, что заявление в полицию подано.
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