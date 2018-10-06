Телеведущая Катрин Луст утверждает, что на нее напал владелец известной сети магазинов

Женщина отправилась снимать собрание одного из столичных КТ, где, как утверждалось, большинство голосов будет получено нечестным путем. ”Я была там в качестве журналиста и у меня была доверенность от владельца квартиры. Но в какой-то момент этот человек приставил к моей груди кулак и со всей силой провернул его словно отвертку”, — описывает Луст.

По ее словам, нападавшим был один из владельцев сети магазинов охотничьего и рыболовного снаряжения Jahipaun Райт Вийткар.

”Я была в шоке”, — сказала ведущая и добавила, что заявление в полицию подано.