Телеканалу ETV+ исполнилось два года

28 сентября свой день рождения отмечает телеканал ETV+. Ровно два года назад ведущие Елена Соломина и Дмитрий Пастухов впервые сказали ″Здравствуйте″ в прямом эфире программы ″Кофе+″. С этого началась история первого в странах Балтии полноценного русскоязычного телеканала, говорится в пресс-релизе.

Вот уже два года телеканал освещает главные политические и культурные события страны на русском языке, включая трансляции праздничных событий по случаю Дня независимости Эстонии, молодежный певческий праздник, выборы президента Эстонии, выборы в муниципальные органы власти и т. д. Не остается в стороне от крупнейших спортивных событий: Олимпийских игр, чемпионата Европы и Кубка конфедераций по футболу, чемпионаты мира по фигурному катанию и легкой атлетике.

"Я думаю, ETV+ можно сравнить с финским YLE, вещающим на шведском языке, и другими региональными телеканалами, которые работают на языках национальных меньшинств в различных странах Европы, — говорит главный редактор ETV+ Дарья Саар. — Основная задача такого телеканала — информировать своего зрителя, помогать удовлетворению его основных потребностей в качественной информации, общественных дискуссиях, образовательных передачах, качественном развлечении".

В течение двух лет ETV+ активно позиционировал себя не просто как телеканал, а как мультимедийный канал, информацию которого можно черпать на сайте, в мобильном приложении и социальных сетях. "Для нас важно доставить контент туда, где зрителю и пользователю его удобнее всего смотреть", — объясняет Дарья Саар политику телеканала.

Телеканал продолжает активно развиваться. Ведется активная работа над запуском новых проектов, в том числе конкурса талантов для самых маленьких и первого драматического эстонского телесериала на русском языке.