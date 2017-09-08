Tele2 предупреждает: звонки в приграничье могут дорого обойтись

В приграничных районах с Россией, а также в поездках по некоторым европейским странам есть вероятность того, что телефон самостоятельно переключится на сеть соседнего государства — и это может привести к внушительным расходам, напоминает Tele2.

Как сообщает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, нынешним летом заметно участились случаи, когда клиенты, сами того не подозревая, использовали услуги зарубежных операторских сетей. ”В Эстонии такие недоразумения чаще всего происходили в районе Чудского озера и в Принаровье”, — уточняет Селиов.

”В соответствии с межгосударственными соглашениями эстонские операторы связи обязаны уменьшать силу сигнала в приграничных районах, поэтому не исключено, что телефон отдаст предпочтение более сильному сигналу российского оператора. После каждого переключения телефона на зарубежную сеть клиенты получают сообщение от зарубежного оператора (”Добро пожаловать…”), однако далеко не всегда обращают на него внимание и продолжают пользоваться мобильной связью в обычном порядке, даже не подозревая, что каждый мегабайт уже может стоить несколько евро”, — предостерегает С. Селиов.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2, подобное может также происходить и во время поездок в другие страны Европы. ”Наши клиенты знают, что в странах Европейского Союза они могут использовать интернет без каких-либо дополнительных плат. Однако в приграничных районах тоже есть опасность самостоятельного переключения телефона на сеть государства, не входящего в ЕС, из-за более сильного сигнала”, — объясняет Селиов.

”Чаще всего это случается в Италии, Франции и Германии — возле границы со Швейцарией. А также на юге Франции — рядом с княжеством Монако, которое не входит в ЕС”, — сообщает Селиов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, клиенты могут установить в своих телефонах запрет на автоматический выбор сети в приграничных районах и перейти на ручной режим управления. ”Это означает, что телефон не станет искать более сильный сигнал и приоритетным для него будет выбор пользователя”, — отмечает Селиов.

”А еще такая опасность поджидает интернет-пользователей в местах, где не действуют сети местных операторов, например, на борту самолета, на круизном корабле вдали от берега и даже кое-где на линии паромного сообщения Таллинн — Стокгольм. Там телефон может сам подключиться к интернету через спутник — а это уже 18 евро за мегабайт. Разумеется, вы можете воспользоваться спутниковой связью, если телефон не ловит обычную сеть, но делать это надо осознанно и лишь в случае крайней необходимости”, — предупреждает в заключение Сирли Селиов.