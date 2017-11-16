Tele2: 6 возможностей полезно провести время со смартфоном

Смартфоны и социальные сети — известные пожиратели свободного времени. Почему бы не посвятить минуты досуга чему-то более полезному — тому, что может принести конкретный результат? Tele2 дает рекомендации.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, 38 процентов участников опроса, проведенного в Эстонии, среди людей в возрасте от 16 до 24 лет, пользуются своим телефоном более трех часов в день.

”Львиную долю этого времени занимает общение в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram), у которого зачастую нет ни цели, ни результата, — так, пустопорожнее времяпрепровождение. Однако случается и так, что нам просто приходится тратить время впустую, например, где-то в очередях. А ведь эти вынужденные паузы мы могли бы использовать с гораздо большей пользой. Даже за короткое время можно сделать мир чуть лучше, хотя бы для себя”, — уверена К. Арон.

Изучайте иностранные языки! Отечественное приложение Lingvist и популярные за рубежом Duolingo и Memrise позволяют между дел изучать иностранные языки. А еще можно бесплатно скачать видеолекции известных университетов, которые охватывают широкий спектр знаний — от азов квантовой физики до игры на гитаре (coursera.org).

Помогайте нуждающимся! Минуты досуга можно посвятить и такому благородному делу, как помощь нуждающимся. В рамках приложения Charity Miles каждый километр пешего хода или езды на велосипеде позволяет зарабатывать деньги на благотворительность. На самом деле деньги уже собраны — вы просто решаете, куда направить заработанный лично вами вклад. Приложение Give 2 Charity запрашивает сведения о вашем местонахождении или предлагает принять участие в опросе и в знак благодарности делает пожертвование.

Помогайте ученым! Оказывается, смартфоны можно использовать не только для разговоров, но и для обработки научных данных на благо всего человечества. Так, приложение Folding@Home позволяет внести свою лепту в исследование белков, чтобы найти лекарство от таких страшных недугов, как лихорадка Эбола и болезнь Альцгеймера. А с помощью приложения MyShake, разработанного в калифорнийском университете Беркли, телефон можно использовать для фиксации подземных толчков. Полученные вами результаты поступают в общую базу данных и позволяют более точно отслеживать и предсказывать землетрясения.

Медитируйте! Под руководством приложений для медитации Headspace и Calm можно делать упражнения для релаксации.

Расширяйте свой кругозор! Вы можете, например, читать в Википедии статьи дня, заучивать по одному иностранному слову в день с помощью приложения Dictionary.com или заглядывать в приложение Blinkist — настоящий кладезь ключевых идей и важной информации, которые публикуются в научно-популярных книгах.

Развивайте творческие способности! Замените монотонные телефонные игры и социальные сети более полезным занятием, которое заставит ваш мозг работать. Текстовой редактор Ulysses, например, помогает совершенствовать писательские навыки, а приложение SketchBook — рисовать на экране мобильного телефона.