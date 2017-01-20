20 января Дональд Трамп вступает в должность президента США. Delfi будет следить за церемонией и происходящим вокруг нее.

В 18:30 (по эстонскому времени) начнется церемония инаугурации нового президента США.

Около 19:00 — присяга и речь нового президента. Избранный президент Дональд Трамп будет давать присягу сразу на двух Библиях. Одна из книг — это Библия, положа руку на которую 156 лет назад приносил присягу на своей первой инаугурации Авраам Линкольн. На ней же произносил свою президентскую клятву Барак Обама. Вторая — это Библия, которую Дональд Трамп хранит с детства. Ее в 1955 году ему подарила его мать на окончание воскресной школы.

После 19:00 церемонию покинут Барак и Мишель Обама. Затем — торжественный обед Конгресса в Капитолии, после — смотр войск в восточном крыле Капитолия. После смотра войск пройдет инаугурационный парад. После 2:00 — инаугурационные балы.