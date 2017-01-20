В 18:30 (по эстонскому времени) начнется церемония инаугурации нового президента США.

Около 19:00 — присяга и речь нового президента. Избранный президент Дональд Трамп будет давать присягу сразу на двух Библиях. Одна из книг — это Библия, положа руку на которую 156 лет назад приносил присягу на своей первой инаугурации Авраам Линкольн. На ней же произносил свою президентскую клятву Барак Обама. Вторая — это Библия, которую Дональд Трамп хранит с детства. Ее в 1955 году ему подарила его мать на окончание воскресной школы.

После 19:00 церемонию покинут Барак и Мишель Обама. Затем — торжественный обед Конгресса в Капитолии, после — смотр войск в восточном крыле Капитолия. После смотра войск пройдет инаугурационный парад. После 2:00 — инаугурационные балы.

Инаугурация нового президента США
А были и такие новости. http://rus.delfi.ee/daily/abroad/cnn-rasskazal-o-posledstviyah-ubijstva-trampa-na-inauguracii?id=76962724
Далеко не все рады новому избранному президенту США. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/mihkelson-stil-i-vyskazyvaniya-trampa-o-vneshnej-politike-iz-ryada-von?id=76935390
Как Барак и Мишель Обама встречали Дональда и Меланию Трамп в Белом доме.
https://twitter.com/ABCPolitics/status/822455200363397120
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/prezident-kalyulajd-pozdravila-donalda-trampa-so-vstupleniem-v-dolzhnost?id=76972670
Начинаем наш текстовый онлайн. Между тем, в Вашингтоне уже все готово.

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