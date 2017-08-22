22.08.2017, 13:47

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН И ФОТО DELFI: Пресс-конференция Эдгара Сависаара. "Почему этот судебный процесс — политический"

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН И ФОТО DELFI: Пресс-конференция Эдгара Сависаара. "Почему этот судебный процесс — политический"
Foto: Karin Kaljuläte

Фигурант судебного процесса по обвинению в коррупции Эдгар Сависаар дал во вторник пресс-конференцию в Национальной библиотеке.

Тема пресс-конференции заранее не была известна, однако отправивший приглашение на пресс-конференцию Мариус Розенблатт сообщил ERR, что она не связана с предстоящими местными выборами, на которых Эдгар Сависаар собирается баллотироваться по списку своего избирательного союза. Ольга Иванова сказала Delfi, что тема пресс-конференции — судебный процесс над Сависааром. Так оно и было: Сависаар рассказал, почему, по его мнению, данный судебный процесс — политический.

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