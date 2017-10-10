Текст ”Тотального диктанта” в Таллинне зачитают Виктор Сухоруков и Дима Билан

Весной 2018 года Виктор Сухоруков и Дима Билан прибудут в Таллинн, чтобы выступить в роли ”диктаторов” во время всемирной акции грамотности ”Тотальный диктант”, сообщает Раэпресс.

В 2018 году Тотальный диктант состоится 14 апреля, а главным нововведением станет конкурс на звание столицы диктанта. Этот статус предполагает, что город становится главной площадкой в мире: именно туда автор, как правило — известный писатель — приезжает читать свой текст.

”Учитывая колоссальный успех, с которым ”Тотальный диктант” ежегодно проходит в Таллинне, мы, разумеется, хотим принять участие в этом конкурсе. И хотя приоритет, с большой долей вероятности, будет отдаваться российским городам, мы готовы к конкуренции и хотим показать, что у нас самые амбициозные планы, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. — В Таллинне не впервые в роли ”диктатора” выступают известные люди: написать текст под диктовку артистов Леонида Ярмольника и Дмитрия Харатьяна в 2016 и 2017 гг. собрался полный зал ледового холла ”Тондираба”. Думаю, нам стоит также приглашать знаменитостей, которые близки и понятны молодежи. Очень важно, чтобы молодые люди, для которых русский язык является родным, также были мотивированы поддерживать и развивать знание родного языка”.

Проведение диктанта на двух площадках — ориентированной на молодое поколение и на людей постарше — новшество для Таллинна. Диктант для молодежи прочтет известный певец Дима Билан, а для старшего поколения — народный артист России Виктор Сухоруков. В случае завоевания Таллинном звания столицы Тотального диктанта, на третьей площадке текст прочтет его автор, имя которого пока остается неизвестным. Если же Таллинн не станет столицей акции, на третьей площадке ”диктатором” станет филолог, т. к. многие участники диктанта хотели бы написать работу под диктовку специалиста по русскому языку.

В апреле 2018 года Тотальный диктант пройдет в Таллинне уже в шестой раз. В 2017 году таллиннская площадка Тотального диктанта вновь стала самой многочисленной в мире и первой за пределами России — в акции приняли участие 3000 человек.