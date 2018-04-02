Текст "Тотального диктанта" в Маарду прочитает Яна Тоом

14 апреля маардусцы уже в третий раз присоединятся к ежегодной всемирной акции и напишут в Маардуской основной школе (Ноорте, 10) «Тотальный диктант». Текст диктанта в Маарду прочитает депутат Европарламента Яна Тоом. Начало мероприятия в 11 часов, сообщает Маардуская горуправа.

Организатор ”Тотального диктанта” в Маарду, учитель русского языка и литературы Маардуской основной школы Ирина Кадурина считает, что грамотность русскоговорящих людей с годами ухудшается.

”Мало кто уделяет внимание грамотности, лаконичности написанных текстов, допускается огромное количество ошибок, особенно это характерно для общения в интернете, где совершенно не придается значение к тому, как написано сообщение”, — с сожалением отметила она.

”Есть проверенный годами путь повышения грамотности и борьбы с закоренелыми ошибками –это чтение признанных книг мировой литературы. Этому методу очень созвучна и идея акции ”Тотальный диктант”, — добавила Ирина.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Организаторы диктанта ставят перед собой цель объединить всех говорящих и пишущих по-русски, а также показать, что быть грамотным — важно для каждого человека. В рамках мероприятия участников также знакомят с современной русской литературой.

В этом году автором текста ”Тотального диктанта” стала писательница Гузель Яхина. Текст диктанта войдет в ее новую книгу ”Дети мои”, рассказывающую о пребывании немцев в Поволжье в 1916–1938 годы.

За 14 лет существования ”Тотальный диктант” превратился в масштабное всемирное событие. В прошлом году ”Тотальный диктант” написали 200 000 человек из 71 стран в 8666 городах. В этом году в Эстонии помимо Маарду все говорящие по-русски люди смогут 14 апреля проверить свою грамотность в Таллинне, Йыхви, Нарве, Тарту и Валга.

Регистрация откроется 4 апреля на сайте. Принять участие в диктанте смогут также и те люди, которые не успели зарегистрироваться.