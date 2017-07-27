Технический нюанс позволит критикам ”подкопаться” к безопасности э-выборов

Несмотря на то, что, по словам экспертов, ИД-карты так же безопасны, как ранее, один технический нюанс позволит критикам ”подкопаться” к электронному голосованию, пишет Eesti Päevaleht.

В Эстонии сейчас насчитывается около 400 000 обладателей ИД-карт старого образца с необновленными сертификатами, которые обновить уже невозможно, в связи с чем в систему э-выборов были внесены некоторые изменения, позволяющие проголосовать и тем людям, которые имеют документ с устаревшим сертификатом. Эксперты подчеркивают, что речь идет всего лишь о маленьком техническом нюансе, которым ни коим образом не повлияет на безопасность процесса.

Тем не менее, все идет к тому, что ситуацию попытаются повернуть в свою сторону критики э-выборов и пророссийские пропагандисты. ”Я думаю, в случае возникновения такого вопроса с нашей стороны должна быть очень четкая коммуникация”, — сказал руководитель сферы э-голосования государственной службы по организации выборов Тарви Мартенс. По его словам, несмотря на многократные призывы обновить сертификаты, к указанному сроку это сделала лишь пятая часть людей, которых касается эта проблема, в связи с чем показалось более целесообразным изменить систему так, чтобы свой электронный голос могли отдать все, вне зависимости от сертификатов. ”Это чисто технический нюанс. Если это даст кому-то возможность упрекнуть нас в снижении уровня безопасности выборов, то надо четко обозначить, что это изменение не имеет к безопасности никакого отношения”, — подчеркнул эксперт.

После 14 августа служба проведет публичное пробное голосование, в ходе которого люди смогут проверить, как действуют их ИД-карты и браузеры.