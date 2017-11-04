Технические проблемы устранены, обновление ID-карт в бюро обслуживания PPA работает

На данный момент ID-карты можно обновить во всех бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны по всей Эстонии и технические проблемы устранены, сообщает департамент.

В Таллинне в бюро на Таммсааре и Пинна очереди составляют всего пару минут. В Нарве, Йыхви и Тарту очереди немного длиннее.

Сегодня в бюро обслуживания ID-карты можно обновить до 15 часов.

В связи с решением в ночь на 4 ноября приостановить действие необновленных сертификатов затронутых риском ID-карт, все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов. В бюро обслуживания на выходных можно лишь обновить сертификаты ID-карт, активировать mobiil-ID-d и получить уже готовый документ.

Просим обратить внимание на то, что по вопросам, не связанным с обновлением ID-карт, активированием mobiil-ID или получением документов на руки, бюро обслуживания на выходных клиентов не обслуживают.

Начиная с 4 ноября бюро открыты:

∙ Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн–Пт 9–18, Сб-Вс 10-15

∙ Йыхви: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18, Сб-Вс 10-15

∙ Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18; Сб-Вс 10-15

∙ Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн–Пт 9–17, Сб-Вс 10-15

∙ Кярдла: Пт–Чт 9–17, Сб-Вс 10-15