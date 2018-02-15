TEDxLasnamäe-2018: законы для людей и роботов и транспорт будущего

24 марта в пятый раз пройдет конференция TEDxLasnamäe. В этом году предлагаем задуматься о роли “Коллективного разума” в развитии человечества — такова тема TEDxLasnamäe 2018. На конференции поднимем самые насущные темы: автор Hyperloop Talsinki Станислав Попков расскажет о транспорте будущего, а юрист Маарья Пильд объяснит, какие законы нам нужны сегодня, чтобы быть готовыми к пришествию роботов.

Станислав Попков — автор нашумевшего проекта Hyperloop Talsinki, благодаря которому из Таллинна в Хельсинки можно будет добраться за рекордно короткие сроки. По мнению Станислава, благодаря промышленной революции человечество радикально изменило мир, но мы до сих пор слабо представляем, какие последствия этого вмешательства нас ждут через десятки и сотни лет. ”Я бы хотел, чтобы мы осознали ответственность за наши действия, пришли как можно скорее к пониманию того, что большинство наших действий необратимы и нашли баланс с точки зрения потребления ресурсов, энергии, сохранения биоразнообразия и окружающей среды. Я отношу себя к "технопозитивистам" и уверен, что технологический путь развития может быть устойчивым и сбалансированным”, — считает Станислав. На конференции TEDxLasnamäe он расскажет о транспорте будущего: каков современный транспорт, и каким он может стать уже через несколько лет?

Юрист Маарья Пильд окончила Тартуский университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Работает в адвокатском бюро, преподает в Тартуском университете и занимается вопросами приватности, защиты данных и робототехники. По ее мнению, говорить о роботах и изменениях в правовом поле нужно уже здесь и сейчас. В своей речи ”Роботы идут — готово ли общество?” Маарья расскажет о том, какие законы должны появиться сегодня, чтобы мы были готовы встретить будущее во всеоружии. Маарья мечтает сделать мир лучше — с помощью защиты свободы журналистики или инициирования обсуждений тем будущего: робототехники и искусственного интеллекта.

Тема TEDxLasnamäe 2018 года — ”Коллективный разум”. Вероятность найти удачное решение у группы людей выше, чем у отдельного человека — будь это задачи общества или науки. Способности одного профессионала могут удивлять, но по-настоящему великие открытия совершают, работая сообща. TEDxLasnamäe предлагает разобраться, почему нам так важно мнение других и как слаженная работа умов двигает прогресс вперед.

Пятый TEDxLasnamäe 2018 пройдет 24 марта в неотреставрированном помещении производственного комплекса по адресу Петербургское шоссе, 81. Впрочем, бояться холода на TEDxLasnamäe не стоит — организаторы обещают уютную и приятную обстановку, а также традиционные угощения и интерактивную программу.

Билет на TEDxLasnamäe можно купить в системе.

Стоимость билетов: молодежный (до 26 лет включительно) — 17 евро, обычный — 27 евро и фанат TEDxLasnamäe — 77 евро.