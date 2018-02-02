Театралы поддержали больных раком 4800 евро

Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” уже четвертый год собирает пожертвования в ходе концертного тура театра ”Ванемуйне”, который носит название ”Memory”. На сей раз публика пожертвовала в пользу фонда в общей сложности около 4800 евро, значится в пресс-релизе.



В январе добровольцы фонда вместе с оркестром и блистательными артистами мюзиклов театра ”Ванемуйне” отправились в тур, в ходе которого приняли участие в семи концертах в Тарту, Таллинне, Йыхви, Пярну и Пайде. В антракте у публики была возможность сделать пожертвование в пользу больных раком наличными или с помощью банковской карты.

”Благодарим театр ”Ванемуйне” за радушный прием, всех музыкантов и артистов — за создание приятной атмосферы, а конферансье тура ”Memory” Ханнеса Вырно — за всестороннюю поддержку, — сказала исполнительный директор фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Катрин Кууземяэ. — Также мы благодарим наших добровольцев и каждого человека, сделавшего пожертвование, чей вклад поможет нам подарить больным раком надежду и дни жизни”.

В январе нынешнего года фонд лечения рака протянул руку помощи уже более чем десятку человек. Одна из них, мать семейства Майли Луберг, борется с лейкемией, а вторую, мать семейства Кристи Натус, фонд поддерживает в борьбе с опухолью мозга. Также продолжается финансирование лечения 7-летней Аннабель и десятков других людей, жизнь которых поддерживает фонд.

Фонд лечения рака призывает всех жителей Эстонии поддержать борьбу больных раком за жизнь с помощью посильных постоянных пожертвований. Цель фонда состоит в том, чтобы и в 2018 году ни один человек, нуждающийся в помощи, не остался без последней надежды, без возможности попробовать лучшее лечение, прожить дольше или даже выздороветь.

Постоянное пожертвование можно с легкостью оформить за несколько секунд на домашней странице фонда.