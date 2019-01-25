Театральные центры Vaba Lava в Таллинне и Нарве посетило более 70 000 зрителей

Одним из приоритетов театрального центра Vaba Lava является знакомство публики с международным театром, в связи с чем в таллиннском центре Vaba Lava давали спектакли труппы из Швеции, Бельгии, Франции, Японии и Индии, а в Нарве представили спектакли труппы из Финляндии, Литвы, России и Швеции.

Самым посещаемым спектаклем за прошедший год является совместная постановка Vaba Lava и кукольного театра NUKU ”До нас был потоп” (постановщики Яак Килми и Киур Аарма). Постановка была реализована в рамках программы ”История века” к юбилею Эстонской республики. Также публика отметила балет ”Керес” в постановке Vaba Lava и Союза композиторов Эстонии (авторы Теэт Каск, Тимо Стейнер, Сандер Мёлдер), постановку Oma Lava ”Avameelselt abielust ehk peatükid, mis me omal ajal vahele jätsime”, одного из учредителей Vaba Lava (постановщик Эрки Ауле), постановку кураторской программы Vaba Lava ”Конец ночи” (постановщик Райнер Сарнет) и постановку еще одного из учредителей центра — театра Polygon в сотрудничестве с Vaba Lava ”Все нормальные люди — KNI!” (”Kõik normaalsed inimesed” — постановщик Тамур Тохвер).

Помимо театральных постановок, в Таллиннском центре Vaba Lava состоялись различные концерты и музыкальные фестивали, такие как Jazzkaar и Таллиннская неделя музыки, а также конференции, семинары, мастерские, выставки, разные обсуждения и многое другое.

Одним из самых знаменательных событий за 2018 год является открытие театрального центра Vaba Lava в Нарве. Новый центр построен на бывшем заводе Балтиец (Линда, 2, Нарва) и 1 декабря к 100-летию Эстонской Республики состоялось открытие театрального центра, которое ознаменовалось 11-дневным фестивалем международного сценического искусства, где были представлены как эстонские, так и зарубежные театры, кинопрограмма, состоялись открытые обсуждения, мастерские, концерты.

Неделя сценического искусства открылась премьерой спектакля ”Транзит. Остановите музыку” в постановке театра R.A.A.A.M. и Vaba Lava. Спектакль посетило 230 зрителей. На той же волне посещаемости оказался цирковой перформанс финского современного цирка Horse Race Company "Urbotek”, который так же посмотрели 230 зрителей, а детские мастерские посетили около 100 детей. Спектакль шведского Королевского драматического театра ”Гедда Габлер” посетили 205 человек, документальную постановку ”Зеленый луг” Литовского государственного драматического театра об ядерной станции посмотрели 473 зрителя в течение трех дней. Публики таже хватало и на других мероприятиях недели сценических искусств: различные обсуждения, семинары, дебаты, концерты. В течение всей недели открытия театральный центр Vaba Lava Narva принимал почетных гостей: президента Керсти Кальюлайд с президентской канцелярией, посольство Швеции, посольство Финляндии, а также посольство Германии, что для центра является важными событиями.

”Очень приятно осознавать, что после нескольких лет интенсивного проектирования, строительства и работ по развитию центра, 1 декабря 2018 года нам удалось открыть театральный центр Vaba Lava в Нарве. Нарвский зал black-box построен на 216 мест, так же имеется студийный зал на 70 мест и маленький зал на 50 мест, кафе, галерея и различные вспомогательные помещения, как гримерные, склад, офисные помещения и др. Так же нам удалось воплотить в жизнь первый в Нарве международный фестиваль сценического искусства, который длился 11 дней. Открытие нового международного центра безусловно делает большой вклад в развитие культурной жизни региона Ида-Вирумаа. От всего сердца благодарим всех спонсоров и партнеров, а также приглашаем всех деятелей культуры, и конечно же зрителей в театральный центр Vaba Lava в Нарве!” — комментирует член правления и исполнительный директор Vaba Lava Кристийна Рейдольв.