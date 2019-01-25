25.01.2019, 17:00

Театральные центры Vaba Lava в Таллинне и Нарве посетило более 70 000 зрителей

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Театральные центры Vaba Lava в Таллинне и Нарве посетило более 70 000 зрителей
Foto: Vaba Lava

За 2018 год театральные центры Vaba Lava в Таллинне и Нарве всего посетили 70 341 зритель, в сравнении с прошлым годом — на 2200 посещения больше. Таллиннский центр посетили 66 026 зрителей и новый театральный центр, открывшийся в Нарве 1 декабря — 4315 зрителей, значится в пресс-релизе.

Театральный центр Vaba Lava в Таллинне представил публике 64 постановки, всего было сыграно 156 спектаклей, в числе которых 36 местных и зарубежных трупп. В течение года состоялось 314 различных культурных мероприятия. Театральный центр в Нарве открылся 1 декабря 2018 года международной неделей сценических искусств. В рамках недели открытия в театральном центре в Нарве состоялось 11 разных спектаклей, 3 мастер-класса современного цирка для детей, 2 концерта, а также 7 семинаров, была показана программа кинотеатра ”Сыпрус” и еще около 40 различных культурных мероприятий.

Одним из приоритетов театрального центра Vaba Lava является знакомство публики с международным театром, в связи с чем в таллиннском центре Vaba Lava давали спектакли труппы из Швеции, Бельгии, Франции, Японии и Индии, а в Нарве представили спектакли труппы из Финляндии, Литвы, России и Швеции.

Самым посещаемым спектаклем за прошедший год является совместная постановка Vaba Lava и кукольного театра NUKU ”До нас был потоп” (постановщики Яак Килми и Киур Аарма). Постановка была реализована в рамках программы ”История века” к юбилею Эстонской республики. Также публика отметила балет ”Керес” в постановке Vaba Lava и Союза композиторов Эстонии (авторы Теэт Каск, Тимо Стейнер, Сандер Мёлдер), постановку Oma Lava ”Avameelselt abielust ehk peatükid, mis me omal ajal vahele jätsime”, одного из учредителей Vaba Lava (постановщик Эрки Ауле), постановку кураторской программы Vaba Lava ”Конец ночи” (постановщик Райнер Сарнет) и постановку еще одного из учредителей центра — театра Polygon в сотрудничестве с Vaba Lava ”Все нормальные люди — KNI!” (”Kõik normaalsed inimesed” — постановщик Тамур Тохвер).

Помимо театральных постановок, в Таллиннском центре Vaba Lava состоялись различные концерты и музыкальные фестивали, такие как Jazzkaar и Таллиннская неделя музыки, а также конференции, семинары, мастерские, выставки, разные обсуждения и многое другое.

Одним из самых знаменательных событий за 2018 год является открытие театрального центра Vaba Lava в Нарве. Новый центр построен на бывшем заводе Балтиец (Линда, 2, Нарва) и 1 декабря к 100-летию Эстонской Республики состоялось открытие театрального центра, которое ознаменовалось 11-дневным фестивалем международного сценического искусства, где были представлены как эстонские, так и зарубежные театры, кинопрограмма, состоялись открытые обсуждения, мастерские, концерты.

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Неделя сценического искусства открылась премьерой спектакля ”Транзит. Остановите музыку” в постановке театра R.A.A.A.M. и Vaba Lava. Спектакль посетило 230 зрителей. На той же волне посещаемости оказался цирковой перформанс финского современного цирка Horse Race Company "Urbotek”, который так же посмотрели 230 зрителей, а детские мастерские посетили около 100 детей. Спектакль шведского Королевского драматического театра ”Гедда Габлер” посетили 205 человек, документальную постановку ”Зеленый луг” Литовского государственного драматического театра об ядерной станции посмотрели 473 зрителя в течение трех дней. Публики таже хватало и на других мероприятиях недели сценических искусств: различные обсуждения, семинары, дебаты, концерты. В течение всей недели открытия театральный центр Vaba Lava Narva принимал почетных гостей: президента Керсти Кальюлайд с президентской канцелярией, посольство Швеции, посольство Финляндии, а также посольство Германии, что для центра является важными событиями.

”Очень приятно осознавать, что после нескольких лет интенсивного проектирования, строительства и работ по развитию центра, 1 декабря 2018 года нам удалось открыть театральный центр Vaba Lava в Нарве. Нарвский зал black-box построен на 216 мест, так же имеется студийный зал на 70 мест и маленький зал на 50 мест, кафе, галерея и различные вспомогательные помещения, как гримерные, склад, офисные помещения и др. Так же нам удалось воплотить в жизнь первый в Нарве международный фестиваль сценического искусства, который длился 11 дней. Открытие нового международного центра безусловно делает большой вклад в развитие культурной жизни региона Ида-Вирумаа. От всего сердца благодарим всех спонсоров и партнеров, а также приглашаем всех деятелей культуры, и конечно же зрителей в театральный центр Vaba Lava в Нарве!” — комментирует член правления и исполнительный директор Vaba Lava Кристийна Рейдольв.

Фокусом кураторской программы театрального центра Vaba Lava на сезоны 2017/2018 и 2018/2019 гг. является франкофония. Программа сосредоточена на таких темах, как ”Post-truth” и ”Big Data”. Проекты были отобраны кураторами нового сезона Хосе Альфарроба и Тристаном Барани из Франции. Консультантом выступила директор Театрального центра Vaba Lava Кристина Рейдольв. Постановки в рамках театральной программы ЭР100 выбирали кураторы совместно с Кристийной Рейдольв и представителями Кукольного театра: Мирко Райасе и Йонасом Тарту.

12 февраля в таллиннском театральном центре состоится премьера спектакля ”Pilveooper ehk Dido probleеm” (авторы Лийна Кейвалик и Кристина Батман из Франции, постановщик Март Кампус).

Vaba Lava — это современный и открытый центр сценических искусств, целью которого является предлагать комфортные условия для развития малым театрам и свободным труппам в виде театрального здания и разных вспомогательных услуг, а также развивать международное сотрудничество в культурной сфере как в Таллинне, так и в Нарве. Театральный центр открыт для новых и свежих идей.

Vaba Lava поддерживают: Министерство культуры Эстонии и правительство Эстонии, Капитал культуры Эстонии, EAS, EV100, фонд интеграции, Институт Швеции, Посольство Швеции, Институт Финляндии в Эстонии, Институт Гёте, Посольство Германии, городская управа Таллинна, городская управа Нарвы, Piletilevi, Dunker, MyFitness, Refleks Design Agency, а также партнер по расселению Tallink Hotels.

Главный спонсор Vaba Lava — телекоммуникационная фирма Elisa.

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