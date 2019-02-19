Театр Старого Баскина объявил о прекращении деятельности

В сообщении отмечается, что в течение последних 14 лет театр получал от Министерства культуры около 30 000 евро в год, которые покрывали значительную часть его постоянных расходов, однако из 1,7 млн евро, которые Минкульт выделил в 2019 году на дотирование частных театров, для Театра Старого Баскина не предусмотрено ни копейки. "Отсутствие государственной поддержки ставит нас поэтому в очень тяжелое положение", — говорится в сообщении.

Театр пока не называет точную дату своего закрытия и рассчитывает с помощью столичной мэрии и партнеров показать запланированные на этот год постановки. Последняя премьера на сцене Театра Старого Баскина — пьеса "Kodutütred" Гертруды Ларссон — должна состояться 10 июля 2019 года.