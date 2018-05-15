Театр NO99 сворачивает часть деятельности и сокращает работников

Театр NO99 сообщил в посте в социальной сети, что перед Ивановым днем закрывает театральное кафе и прекращает устраивать танцевальные вечеринки.

Театр объясняет сокращение деятельности желанием сосредоточиться на театральной деятельности.

По данным Delfi, финансовое положение театра уже некоторое время плохое, однако дефицит покрывается экстренным пособием государства.

По сведениям Delfi, театр также сократил несколько технических работников.

В сегодняшнем номере газеты Eesti Päevaleht вышла статья, в которой отметили, что NO99 посещает недостаточно много людей и заполняемость залов в этом году всего 60%.