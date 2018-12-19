Теа Варрак покидает должность канцлера Министерства образования и науки

Теа Варрак сообщила, что покидает должность канцлера Министерства образования и науки. Ранее на ее обрушился шквал критики и обвинений от бывших сотрудников, которых якобы вынудило уйти с работы ее поведение.
Теа Варрак сообщила, что покидает должность канцлера Министерства образования и науки. Ранее на ее обрушился шквал критики и обвинений от бывших сотрудников, которых якобы вынудило уйти с работы ее поведение.
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