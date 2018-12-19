19.12.2018, 20:53

Теа Варрак покидает должность канцлера Министерства образования и науки

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rus.delfi.ee
EST 3
Теа Варрак покидает должность канцлера Министерства образования и науки
Foto: Karin Kaljuläte

Теа Варрак сообщила, что покидает должность канцлера Министерства образования и науки. Ранее на ее обрушился шквал критики и обвинений от бывших сотрудников, которых якобы вынудило уйти с работы ее поведение.

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