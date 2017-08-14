Тарья Халонен: Эстония еще не привыкла к тому, что больше не является жертвой

В интервью изданию Eesti Päevaleht экс-президент Финляндии Тарья Халонен рассказала о своем видении эстоно-финских отношений и о том, как, по ее мнению, следует относиться к России.

В начале интервью Талонен вместе с журналистом порассуждала на тему того, почему Эстония и Финляндия отдалились друг от друга как на языковом (уже не так много эстонцев владеют финским, как раньше), так и на политическом уровне (все более частая взаимная критика). По ее мнению, это нормально, и отношения между двумя странами стали более естественными.

"Эстония и Финляндия не должны быть близнецами. Достаточно, если мы будем любо братьями или сестрами, либо соседями. Я думаю, в Эстонии та же проблема, что в Финляндии: мы постоянно беспокоимся о том, что о нас думают другие. Может, вы еще не до конца привыкли к тому, что больше не являетесь жертвами. Теперь Эстония — полноправный член ЕС, НАТО и ООН”, — отметила она.

Кстати, о комплексе жертвы: может, именно в этом и кроется причина столь враждебного отношения эстоноземельцев к визиту в Финляндию Путина? Они на это смотрят исподлобья и с недоверием.

Да, может быть. Но вы забыли, что и мы сто лет находились под властью царской России, нашу Зимнюю войну и Войну-продолжение. Мы потеряли большую часть страны и нам пришлось переселять больше количество людей. Мы выплатили СССР много денег в качестве компенсации за военный ущерб. Но я всегда говорю, что нам было легче. Вы пережили крайне трудные времена — оккупацию. Нам тоже трудно понять это. Поэтому да, мне кажется, что мы должен быть более терпеливы, критикуя друг друга.

[…]

В свою бытность президентом Финляндии вы тоже принимали президента России. Помогло ли это вам лучше понять Россию и ее президентов?

Мне кажется, мы знаем русских лучше, чем американцы. Думаю, россияне более активно занимались политикой, нежели хорошим управлением и продвижением правового государства. Правового государства, прав человека и демократии у них никогда особо и не было, поэтому им трудно это все построить. Они пытаются это как-то сделать, но это нелегко. Это было трудно даже для Германии после объединения восточной и западной частей, но Восточная Германия находилась вне системы всего 50 лет. Как и Эстония.

Не слишком ли истерично Эстония относится к России?

Нет, не истерично. Мои слова о том, что Эстония порой поступает как женщина, долгое время подвергавшаяся семейному насилию, были раскритикованы. Сейчас можно с уверенностью сказать, что теперь вы находитесь в безопасном месте. Вы — в Евросоюзе, НАТО, и у вас в обращении евро. Таким образом, вы не просто нашли прибежище в приюте, но и сами стали взрослым самостоятельным государством. Поэтому мы иногда говорим вам о том, что надо успокоиться и не паниковать. Что однако не значит, что мы говорим, что нет причин для беспокойства в отношении России.