Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции

Лыунаская окружная прокуратура направила в порядке общего производства в суд уголовное дело, в котором волостной старейшина Тарту Айвар Сооп обвиняется в нарушении установленного Законом о борьбе с коррупцией ограничения на совершение действий в крупном размере, передает rus.err.ee.

Согласно обвинению, волостной старейшина в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом которого он сам являлся. Заключением этих сделок он принял на Тартускую волость обязательства по выплате суммы, превышающей 100 000 евро, в пользу SA Emajõe Jõeriik.

Кроме того, волостной старейшина обвиняется также в том, что в 2013 и 2014 годах он заправил свой личный автомобиль горючим. Он заполнил горючим канистры на сумму более чем 200 евро из топлива, предназначенного для Тартуской волости.