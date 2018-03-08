Тартуское горсобрание проголосовало против строительства целлюлозного завода: негативное влияние слишком велико

Вчера члены Тартуского городского собрания единогласно проголосовали за прекращение процесса строительства целлюлозного завода в волости. Голосование состоялось в 21:47 после семичасового заседания: 33 голоса ”за”, 0 воздержалось и 0 против.

В заседании также принимали участие министры Яак Ааб и Сийм Кийслер, ученые Тартуского университета, член правления завода Ааду Полли.

”Все пошло по плану”, — сказал руководитель фракции Партии реформ Михкель Леэс.

В соответствующем заявлении членов горсобрания отмечалось, что даже при соблюдении нормативов строительства и использование новейшей технологии влияние завода на окружающую среду будет исключительным. Кроме того, строительство завода помешает достижению установленных европейской директивой требований по улучшению водной экономики Эмайыги и Чудского озера и нарушит некоторые законодательные акты.

Также в документе указано, что разработка исходных позиций спецпланировки и подготовка к разработке оценки рисков производились не достаточно прозрачно и при недостаточном вовлечении сторон.

”По нашей оценке, были выявлены обстоятельства, которые должны исключить инициацию составления государственной специальной планировки. Ввиду противозаконности и сомнительности процессуальных действий внедрение проекта государственной спецпланировки в будущем и процесс составления спецпланировки следует прекратить”, — значится в документе.