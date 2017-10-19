19.10.2017, 20:20

Тартуский университет занял 3-е место в рейтинге вузов Восточной Европы

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rus.delfi.ee
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Тартуский университет занял 3-е место в рейтинге вузов Восточной Европы
Tartu Ülikooli peahoone.Foto: Raivo Tasso

Тартуский университет поднялся с 5-го на 3-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).


В сотню лучших университетов в этом рейтинге также вошли Таллиннский университет (69-е место) и Таллиннский технический университет (28-е место), причем все три основных эстонских вуза за год улучшили свои позиции, передает rus.err.ee.

В предыдущем рейтинге ТУ занимал 50-е место, ТТУ — 30-е, а Таллиннский университет — 87-е место.

Первые две строчки в региональном рейтинге заняли российские вузы — МГУ им. Ломоносова и Новосибирский государственный университет.

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