Тартуский университет возглавил рейтинг лучших вузов Новой Европы

Журнал Times Higher Education (THE) представил рейтинг лучших университетов ”Новой Европы”. Первое место занял эстонский вуз, пишет rb.ru.

К ”Новой Европе” журнал причисляет 13 стран, которые присоединились к Европейскому союзу с 2004 года: Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Болгария, Румыния и Хорватия.

Первое место занял Тартуский университет из Эстонии за счет исследовательской работы. В первую тройку также вошли Кипрский технологический университет за высокий показатель по цитируемости и Кипрский университет.

Среди стран больше всего позиций в рейтинге занимает Чехия (13 вузов), далее идут Польша (12 мест), Венгрия (7) и Румыния (5).

Топ-15 университетов ”Новой Европы” по версии THE:

Тартуский университет — Эстония

Кипрский технологический университет — Кипр

Кипрский университет — Кипр

Карлов университет — Чехия

Университет Земмельвайса — Венгрия

Варшавский университет — Польша

Масариков университет — Чехия

Сплитский университет — Хорватия

Мариборский университет — Словения

Университет Палацкого —Чехия

Люблянский университет — Словения