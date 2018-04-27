27.04.2018, 20:00

Тартуский университет возглавил рейтинг лучших вузов Новой Европы

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rus.delfi.ee
EST 12
Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu ülikooli peahooneFoto: Anni Õnneleid

Журнал Times Higher Education (THE) представил рейтинг лучших университетов ”Новой Европы”. Первое место занял эстонский вуз, пишет rb.ru.

К ”Новой Европе” журнал причисляет 13 стран, которые присоединились к Европейскому союзу с 2004 года: Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Болгария, Румыния и Хорватия.

Первое место занял Тартуский университет из Эстонии за счет исследовательской работы. В первую тройку также вошли Кипрский технологический университет за высокий показатель по цитируемости и Кипрский университет.

Среди стран больше всего позиций в рейтинге занимает Чехия (13 вузов), далее идут Польша (12 мест), Венгрия (7) и Румыния (5).

Топ-15 университетов ”Новой Европы” по версии THE:

Тартуский университет — Эстония

Кипрский технологический университет — Кипр

Кипрский университет — Кипр

Карлов университет — Чехия

Университет Земмельвайса — Венгрия

Варшавский университет — Польша

Масариков университет — Чехия

Сплитский университет — Хорватия

Мариборский университет — Словения

Университет Палацкого —Чехия

Люблянский университет — Словения

Будапештский университет — Венгрия

Ягеллонский университет — Польша

Печский университет — Венгрия

Вильнюсский университет — Литва

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