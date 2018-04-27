Тартуский университет возглавил рейтинг лучших вузов Новой Европы

Журнал Times Higher Education (THE) представил рейтинг лучших университетов ”Новой Европы”. Первое место занял эстонский вуз, пишет rb.ru.
К ”Новой Европе” журнал причисляет 13 стран, которые присоединились к Европейскому союзу с 2004 года: Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Болгария, Румыния и Хорватия.
Первое место занял Тартуский университет из Эстонии за счет исследовательской работы. В первую тройку также вошли Кипрский технологический университет за высокий показатель по цитируемости и Кипрский университет.
Среди стран больше всего позиций в рейтинге занимает Чехия (13 вузов), далее идут Польша (12 мест), Венгрия (7) и Румыния (5).
Топ-15 университетов ”Новой Европы” по версии THE:
Тартуский университет — Эстония
Кипрский технологический университет — Кипр
Кипрский университет — Кипр
Карлов университет — Чехия
Университет Земмельвайса — Венгрия
Варшавский университет — Польша
Масариков университет — Чехия
Сплитский университет — Хорватия
Мариборский университет — Словения
Университет Палацкого —Чехия
Люблянский университет — Словения