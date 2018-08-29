Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

Тартуский университет сегодня по соглашению сторон со дня прекратил трудовой договор с директором университетской библиотеки Мартином Халликом, назвав причиной утрату доверия из-за недостойного поведения.
Руководитель по коммуникации Тартуского университета Кристина Курм сказала, что университет не может подробнее прокомментировать, в чем состояло недостойное поведение Халлика.
Исполняющим обязанности директора библиотеки назначена директор по развитию Лийз Лембинен, которая и раньше работала на этой должности, и уход Халлика не помешает работе библиотеки.