Тартуский университет со дня уволил директора библиотеки за недостойное поведение

Руководитель по коммуникации Тартуского университета Кристина Курм сказала, что университет не может подробнее прокомментировать, в чем состояло недостойное поведение Халлика.

Исполняющим обязанности директора библиотеки назначена директор по развитию Лийз Лембинен, которая и раньше работала на этой должности, и уход Халлика не помешает работе библиотеки.