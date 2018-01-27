27.01.2018, 10:01

Тартуские автобусные остановки оснастили "умными наклейками"


rus.delfi.ee
EST
EMT NFC rakendus
фото иллюстративноеFoto: Hans Lõugas

В университетской столице Эстонии на всех городских автобусных остановках теперь установлены так называемые "умные наклейки", с помощью которых можно узнать о реальном времени прибытия следующего автобуса.

Об этом в пятницу, 26 января, сообщила "Актуальная камера", передает rus.err.ee.

Время прибытия ближайшего автобуса на остановку можно узнать, отсканировав на свой смартфон наклейку с NFC-меткой, работающей по технологии беспроводной передачи информации на близком расстоянии.

"Мы повесили на все тартуские автобусные остановки умные наклейки, которые можно считывать с помощью мобильного телефона. И телефон выдаст информацию о том, когда в реальном времени к остановке прибудут следующие автобусы", — сказал член правления Mobi Lab Вейко Райме.

По словам создателей приложения, его ежедневно устанавливают на свой мобильник десятки людей.

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