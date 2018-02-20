Тартуская высшая школа здравоохранения откроет двери в Таллинне

В среду, 28 февраля, Тартуская ыысшая школа здравоохранения вновь откроет двери для всех заинтересованных, чтобы познакомить со своими специальностями. Дни открытых дверей пройдут и в Тарту, и в Таллинне.

В Таллинне мероприятие пройдет 28 февраля в 10:00 по адресу Рави, 27, сообщает Раэпресс.

В Тартуской Высшей школе здравоохранения проходит обучение по семи программам прикладных специальностей и пяти программам профессионального образования на базе среднего образования. На день открытых дверей приглашаются все заинтересованные, но, в первую очередь, гимназисты, которые вскоре должны будут определиться с будущей специальностью.

Во время мероприятия можно будет попробовать себя в проведении различных медицинских процедур, таких как зашивание ран, оживление, попробовать определить содержание витамина C во фруктах, а также познакомиться с работой лабораторий.

Регистрация и дополнительная информация на странице www.nooruse.ee/avatuduksed.