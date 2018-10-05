Тарту ”заминирован”! Близ жилых домов выкопали снаряды времен Второй мировой

Во время строительства были замечены странные металлические предметы. Далее выяснилось, что это — мины. По словам управляющего Южно-эстонской группы разминирования Спасательного департамента Индрека Тынсона, повезло: ведь если задеть мину ковшом — она может взорваться.

Внутри снарядов было по 4 кг взрывчатого вещества. По оценке Тынсона, данное количество представляет опасность в радиусе 500 метров. ”Жилые же дома — в радиусе сотни метров”, — поведал специалист. Объекты достали на поверхность. Они находились где-то на глубине