Тарту ”заминирован”! Близ жилых домов выкопали снаряды времен Второй мировой(1)
Вчера саперы Спасательного департамента в ходе раскопок нашли в Тарту четыре снаряда времен Второй мировой.
Вчера саперы Спасательного департамента в ходе раскопок нашли в Тарту четыре снаряда времен Второй мировой.
Во время строительства были замечены странные металлические предметы. Далее выяснилось, что это — мины. По словам управляющего Южно-эстонской группы разминирования Спасательного департамента Индрека Тынсона, повезло: ведь если задеть мину ковшом — она может взорваться.
Внутри снарядов было по 4 кг взрывчатого вещества. По оценке Тынсона, данное количество представляет опасность в радиусе 500 метров. ”Жилые же дома — в радиусе сотни метров”, — поведал специалист. Объекты достали на поверхность. Они находились где-то на глубине
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