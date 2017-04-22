Тармо Тамм: эстонское молоко и мясо — вот ключ к успеху сумоиста Баруто

В ходе визита в Токио министр по делам сельской жизни Тармо Тамм встретился со своим японским коллегой и обсудил как возможности двустороннего сотрудничества, так и прояснил ситуацию с разрешением на ввоз эстонской говядины на японский рынок.

В Токио состоялась презентация эстонских продуктов питания. На мероприятии присутствовали политики и бизнесмены из Японии. Министр по делам сельской жизни Эстонии Тармо Тамм своим выступлением заставил присутствующих взглянуть на эстонские продукты с необычной стороны, значится в пресс-релизе центристской фракции Рийгикогу.

В частности, представляя молочную и мясную продукцию японцам, Тамм отметил, что знаменитый в Японии эстонский сумоист Баруто во многом обязан своей силой качественным эстонским продуктам. ”Свежее мясо и эстонские молочные продукты — вот залог успеха”, — отметил Тамм.

Днем Тамм встретился со своим коллегой, вице-министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Йосуке Исодзаки. Главной темой встречи стало сотрудничество между странами в сфере торговли. ”Эстонские предприниматели заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве со своими японскими коллегами. Более того, экспортируя эстонскую продукцию в Японию показывает, какого высокого качества продукт питания в Эстонии”, — отметил Тамм.

Во время встречи с японским вице-министром Тармо Тамм рассказал о текущем положении экспорта и о том, какие продукты и напитки экспортируются в другие страны. Тамм отметил также, что разнообразная и чистая природа, воздух и хорошая экология — это то, что помогает эстонским фермерам производить качественную продукцию.

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили также возможность предоставления Эстонии разрешения на ввоз говядины на японский рынок. Об этом, помимо министра ходатайствует Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии. Первые шаги в этом направлении были предприняты в 2016 году, когда через посольство Эстонии в Японии было передано соответствующее ходатайство. Японский коллега министра по делам сельской жизни заверил, что вопрос будет рассмотрен и если все будет в порядке, то можно будет переходить к конкретным шагам по выдаче разрешения на ввоз эстонской говядины на японский рынок.

После официальной встречи, эстонский министр отправился на презентацию эстонских продуктов питания, на которой присутствовали как представители Японии, так и Эстонии. Эстонские повара познакомили японцев с национальными блюдами.

Напомним, что в эти дни министр по делам сельской жизни Тармо Тамм, а также представители эстонской пищевой промышленности находятся с визитом в Японии, чтобы наладить двустороннее сотрудничество между странами, а также помочь эстонским фермерам и предпринимателям выйти на японский рынок со своей продукцией.