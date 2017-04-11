Тармо Лаузинг: меньше слов, больше дела, старейшина Ласнамяэ!

На прошлой неделе гражданский активист Тармо Лаузинг заявил, что управа столичного района Ласнамяэ отказалась помогать с уборкой мусора на улице Бетоони. В ответ старейшина Ласнамяэ Мария Юферева обвинила Лаузинга в том, что он выстраивает свою предвыборную кампанию на теме мусора. Лаузинг же считает, что районная управа пока больше говорит, чем делает.

Приводим открытое письмо Лаузинга старейшине Ласнамяэ в полном объеме:

"Жители района Ласнамяэ ждут от районной управы больше дел, чем красивых слов. Мы не платим чиновникам зарплаты для того, чтобы они делали классные публикаций, выкладывали промо-ролики в социальных сетях и ставили себя на первую страницу в местной газете.

В быстро развивающемся Ласнамяэ очень много проблем, которые нуждаются в ежедневном внимании. Именно этого мы все с таким нетерпением ждем от управы района – настоящих действий. И вот тогда уже жители сами заметят эту активность и вспомнят об этом вновь на грядущих выборах.

Район страдает от загрязнения мусором. Разные некрасивые фотографии не раз публиковались на Delfi и прочих порталах. Мы живем в самом большом, но, к сожалению, и в самом грязном районе Таллинна. Ко мне не раз обращались местные жители, которые указывали на многие волнующие их проблемы. Проблемы, заняться которыми не соизволила районная управа. Я не получаю за это зарплату, но занимаюсь этим добровольно, в свое свободное время. Вы же, уважаемые чиновники района Ласнамяэ, получаете за это зарплату. Так что решите эти проблемы. Почему должны мы, жители района Ласнамяэ, вам на все указывать и приглашать на толоки. Вы бы лучше оценили вклад добровольцев и их желание вам помочь.

Взглянем на свалку на улице Бетоони. В марте мы читали официальную позицию района по поводу этой свалки, что это не территория Ласнамяэ. По их мнению, мусор должна убрать волость Раэ, пускай тамошний мусор с Ласнамяэ и находится на улице Бетоони, которая числится в регистре города Таллинна. Свалка очень отталкивает своим видом, у обычного человека нет желания ее трогать, ему просто становится плохо. Большая часть мусора лежит и мокнет там уже несколько лет – управа ничего там не предпринимает. Сброс отходов стал там настолько обычным занятием, что последние загрязнители даже не свернули к кустарнику, а оставили свои отходы прямо на краю улицы. Глядя на такое безобразие, моментально возникает вопрос – где глаза старейшины? Для ликвидации данной свалки на улице Бетоони мы организовали толоку, которая пройдет 15 апреля.

Районная управа не должна быть в первую очередь политической организацией. Она создана для организации социальной помощи, обеспечения хороших условий и решения проблем в районе. Старейшина мог бы делать больше основной работы, но в реальности это стало политической профессией. В случае с районом главным приоритетом партий является сбор большего числа голосов. Так и проходит подготовка к выборам, и не только в год их проведения, а на постоянной основе.

Призываю старейшину Ласнамяэ к более тесному сотрудничеству, чем раньше. Мы боремся ради одной цели – более чистого Ласнамяэ. Не переживайте, общественные объединения вроде LasnaFront не созданы для подрыва политической власти. Мы для того, чтобы сделать Ласнамяэ лучше. Ждем от вас понимающего отношения, большего желания сотрудничать с общественными организациями и активными жителями района Ласнамяэ.