Таранд предложил приостановить выплаты Ильвесу и направить эти средства EAS

Европарламентарий Индрек Таранд в передаче ”Keskpäevatund” на Raadio Kuku предложил удержать предназначенное Тоомасу Хендрику Ильвесу как бывшему президенту возмещение расходов в счет оплаты подлежащей возврату части пособия на развитие хутора Эрма, пишет Eesti Ekspress.

”К сожалению, мы все помним то упоение, которое вызвал у нас кандидат в президенты Ильвес обещаниями не уподобляться председателям колхозов и не перекладывать ”мызное имущество” в личный кошелек. К сожалению, он не выдержал и года”, — сказал Таранд. Примечательно, что во времена, когда Ильвес являлся министром иностранных дел, Таранд работал под его началом канцлером министерства.

По словам Таранда, ”заговор” о хуторе Эрма начался задолго до 2012 года. ”И теперь выясняется, что делом занималось достаточно большое количество государственных чиновников, юристы EAS и не только Мария Алайыэ, но и Министерство финансов. Может, даже все правительство. Дело еще более масштабное, так как все основывается на оценке охранной полиции о невозможности содержания туристического хутора. Эту оценку охранной полиции навязали”.

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”Теперь хутор Эрма опять нанял каких-то двух работников. В него вложены миллионы государственных средств, и мы все сами в этом виноваты. Как те восемьдесят деятелей культуры, так и я, так и, может быть, еще кто-то из находящихся сейчас в студии, которые посчитали, что Эстония нуждается в переменах на президентском посту. Так, набрав в рот воды, мы и дали всему этому произойти”, — отметил евродепутат.

По мнению Таранда, действующий президент Керсти Кальюлайд могла бы распорядиться о приостановке полагающихся Тоомасу Хедрику Ильвесу выплат и направить средства на уплату подлежащей возврату части пособия.

”И это не только пустяковые 200 000 евро EAS. А все нанятые работники и все расходы на содержание ”мызы”, вплоть до заасфальтированной дороги, проложенной к ней Департаментом шоссейных дорог. Все это сложить и до полного погашения пенсию не выплачивать. А если его это не устроит, то пусть идет в суд”, — предложил евродепутат.

По его мнению, Ильвес и его свита совершили ”непростительное преступление” и ”нанесли вред основам эстонской государственности”. ”Пусть все вернет, и тогда его вновь будут рады тут видеть”, — сказал Таранд.