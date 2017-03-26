Таранд: недостаточно любящих родину — в эмиграцию!

Трепещите, ибо уже через пару недель стартует юбилейный марафон, которому не будет равных в мире! Об этом читателей ”Учительской газеты” заранее предупреждает публицист Каарел Таранд, уточняя при этом, что с апреля нынешнего года по февраль года 2020-го государство заставит всех если не испытывать, то хотя бы изображать бурную радость по поводу столетия Эстонской Республики.



Если до сих пор жители Эстонии отмечали день рождения своей страны 24 февраля, то праздничный цикл длиною более чем в два с половиной года предоставит всем культурным и околокультурным деятелям возможность поэкспонировать себя и свои дивные проекты.

Таранд иронизирует, что без профита не останутся и многочисленные координаторы-посредники, под чутким руководством которых деятельность народных масс будет протекать без шума и пыли.



Тем не менее, отмечает автор мнения, ему как критику было бы грешно не озвучить некоторые угрозы, связанные с разношерстностью собирающейся на затяжной праздник публики.



Таранд обращает внимание читателей на то, что государственная власть словно дирижёр задаёт непременно мажорный лад всему хору или оркестру. Те же, у кого нет либо слуха, либо желания симулировать мажорное настроение, довольно быстро поймут на своей шкуре, что инаковость заслуживает если и не прямого осуждения со стороны власть имущих, то уж точно не похвалы. ”Если ценностями объявлены единение, совместная деятельность и коллективизм, следовательно, отстранённость и наблюдение за происходящим со стороны, не говоря уже об отшельничестве, будут чем-то менее ценным”, — отмечает публицист и приводит исторические примеры того, к каким перегибам приводит конформизм подстраивающегося под любую власть homo sapiens’а.



Таранд пишет, что в день 20-летнего юбилея Эстонской Республики передовицы газет пестрели пафосными заголовками: ”Тарелка из Риги с изображением государственного регента”, ”Состоялась торжественная передача ковра девочек-скаутов из подразделения ”Кодутютред””, ”Рабочий поднял флаг на флагшток” и ”Подарки государственным регентам”.

Спустя всего 80 лет Таранд с удивлением обнаружил, что государству даже сейчас нужно снова и снова что-нибудь преподносить, а на юбилейном сайте ”100 лет Эстонской Республике” уже имеется раздел под названием ”Подарки”. ”Надеюсь, что рижане, девочки-скауты и рабочие не упустят свой шанс и на этот раз”, — иронизирует колумнист.



По мнению Таранда, ликующее государство незаметным образом вторгается в личное пространство своих граждан, распоряжаясь их временем. ”Если ты хоть немного хочешь быть хоть кем-то, то правила совместного проживания предусматривают участие, — пишет он. — Неучастие и невнесение своего вклада бросается в глаза, возникают вопросы, которые требуют ответов, а пассивность придётся обосновать”.



”Хуже всего то, что публичное информационное пространство, до краёв заполненное торжественными речами, является ведь территорией, отвоёванной у серьёзных и критических дискуссий, — рассуждает Таранд. — Во время праздника брюзжать неприлично и в то, что всё прекрасно, а будет и ещё лучше, первыми начинают верить те, кто произнесли на эту тему больше всего речей. Под юбилейным одеялом можно будет скрыться от любых неудобных фактов, и было бы странно, если рвущиеся к политической власти этим не воспользовались”.



В заключение Каарел Таранд ехидно напоминает, что на время бурных юбилейных торжеств как нельзя кстати придутся две предвыборные кампании, и если их посчастливиться провести так, чтобы ”критических настроений не было бы в тот момент дома”, то ”хлебать супчик можно будет годами”.