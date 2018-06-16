Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов

Либеральные критики, считает Таранд, будут прямо-таки должны спросить, разумно ли решать проблему столь крохотного и разобщенного меньшинства введением всеобщей принудиловки, и не разумнее ли было бы государству предложить более экономное решение, затрагивающие не повально всех дошкольников, а лишь ”уклонистов”?

”Когда общество берется за принудительное воспитание молодых и беззащитных душ, то это же посягательство на автономию семьи, находящейся под защитой конституции, и, что еще хуже, в детсадах и школах преподают ведь всякую современную пошлятину, не соответствующую христианским ценностям и уводящую детей от Бога”, — иронизирует Каарел Таранд.

Если после парламентских выборов будет создана другая коалиция, то инициатива Майлис Репс так и рискует остаться инициативой, полагает колумнист, недоумевая при этом, почему в соседней Финляндии новшества обкатываются сначала на небольшой группе людей, а у нас в Эстонии пилотные проекты охватывают сразу всю страну. Таранд предлагает проверить дееспособность реформы начального образования в течение нескольких лет в каком-либо конкретном самоуправлении и только после признания тестирования удачным, а также после выявления всех недоработок, применить закон на территории всей страны. В случае же провала эксперимента государство смогло бы избежать чрезмерных растрат.

Таранд предлагает провести эксперимент максимально быстро, причем в Тарту или в одной из многолюдных волостей, граничащей со столицей. Сам Таллинн, по его мнению, слишком велик.

”Апробирование реформы в Тарту было бы безопаснее всего, поскольку университетский город не испытывает недостатка в академических кадрах и персонале, необходимом для обучения детей, а также не лишен умения вести дела, — уверен Таранд. — К настоящему времени город более или менее справился с созданием инфраструктуры начального образования и ликвидировал очереди в детсадах, и потому если к нынешним шести тысячам воспитанников детсадов прибавится еще пара сотен, то с таким ростом можно было бы справиться”.

В заключение Каарел Таранд призывает профинансировать реформу за счет средств, которые будут отобраны у церковников, потому как школа и образование были для эстонцев величайшей религией еще со времен национального пробуждения.