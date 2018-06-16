Таранд: деньги на обязательное дошкольное обучение надо взять у попов

Министр образования и науки Майлис Репс предложила обществу выразить свое отношение к идее сделать в Эстонии посещение детского сада обязательным. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах ”Учительской газеты”, что ничего удивительного в этой инициативе нет.
Нет ничего удивительного и в том, пишет Таранд, что за заявлением министра не последовало ни бурной реакции, ни возведения баррикад, поскольку эта тема волнует всего лишь крохотную часть общества.
По данным Минобразования, в Эстонии в детский сад ходит более 90% всех детей в возрасте от четырех до семи лет. Другими словами, общее количество ”уклонистов” составляет чуть более тысячи на каждый год рождения.
Причиной, по которой небольшое количество детей не ходит в детсад, является либо несостоятельность их родителей, либо несостоятельность местных самоуправлений, в которых они проживают.
По мнению публициста, вероятность того, что несостоятельных родителей объединяет какая-либо принципиальная платформа, позволяющая им организованно противостоять идее обязательного дошкольного обучения, ничтожно мала. Таким образом, заключает он, раздуть тему на политическом уровне будет сложно как простым смертным, так и партийным верхушкам, и потому въехать на ней в Рийгикогу на предстоящих выборах будет невозможно.