04.07.2018, 20:40

Тапаская волость и Министерство обороны подписали договор о продолжении сотрудничества


rus.delfi.ee
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NATO lahingugrupp kogunes Tapa linnakus pidulikule rivistusele
NATO lahingugrupp kogunes Tapa linnakus pidulikule rivistuseleFoto: Mattias Tammet

Вчера старейшина волости Тапа Алари Кирт и министр обороны Юри Луйк подписали соглашение о намерениях, которым подтверждается продолжение сотрудничества по развитию инфраструктурных проектов, важных для обеих сторон, сообщает Министерство обороны.

Министр обороны Юри Луйк считает, что проводимое в духе взаимоуважения долговременное сотрудничество с Тапаской волостью обеспечило развитие военного городка Сил обороны в соответствии с потребностями в деле защиты государства, а волость Тапа получила как приведенную в порядок инфраструктуру, так и доходы от налогов.

"Тапа стал известен среди союзников в качестве столицы обороны Эстонии, а Тапаский военный городок превратился в крупнейшую базу Сил обороны, — сказал Луйк, — Для нас важно, чтобы и Тапаская община получила свою долю от этого развития”.

В соответствии с соглашением волость и министерство будут сотрудничать в области разработки мер по снижению воздействия инфраструктуры Сил обороны. Для своевременного решения вопросов, связанных с инфраструктурой, стороны будут уведомлять друг друга о деятельности, которая может повлиять на жителей волости, проживающих рядом с инфраструктурой Сил обороны, или на использование данной инфраструктуры.

В соответствии с соглашением Министерство обороны будет поддерживать по мере своих возможностей проекты, исходящие из общественных интересов и поддерживающие государственную оборону. Тапаская волость поддерживает деятельность в области государственной обороны посредством правомерного, быстрого и компетентного делопроизводства в рамках планировки и разрешений, касающихся строительства оборонной инфраструктуры на территории волости.

В текущем году Министерство обороны поддерживает проектирование дороги Ляпи-Оякюла в Тапаской волости, а также восстановление дорожного покрытия улицы Карья. В прошлом году при поддержке министерства были приведены в порядок два крупных проекта, в результате чего была обустроена и создана сеть пешеходных и велосипедных дорожек между военным городком и центром — железнодорожной станцией.

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В прошлые годы Министерство обороны поддержало реконструкцию нескольких улиц в Тапа, а также реновацию участков железной дороги, принадлежащих волости. Также городок Сил обороны в Тапа был подключен к централизованной городской теплосети, что снизило цены на отопление для местных жителей.

За последние три года Министерство обороны поддержало инфраструктурные проекты Тапаской волости в общей сложности в размере почти двух миллионов евро.

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