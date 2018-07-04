Тапаская волость и Министерство обороны подписали договор о продолжении сотрудничества

Вчера старейшина волости Тапа Алари Кирт и министр обороны Юри Луйк подписали соглашение о намерениях, которым подтверждается продолжение сотрудничества по развитию инфраструктурных проектов, важных для обеих сторон, сообщает Министерство обороны.

Министр обороны Юри Луйк считает, что проводимое в духе взаимоуважения долговременное сотрудничество с Тапаской волостью обеспечило развитие военного городка Сил обороны в соответствии с потребностями в деле защиты государства, а волость Тапа получила как приведенную в порядок инфраструктуру, так и доходы от налогов.

"Тапа стал известен среди союзников в качестве столицы обороны Эстонии, а Тапаский военный городок превратился в крупнейшую базу Сил обороны, — сказал Луйк, — Для нас важно, чтобы и Тапаская община получила свою долю от этого развития”.

В соответствии с соглашением волость и министерство будут сотрудничать в области разработки мер по снижению воздействия инфраструктуры Сил обороны. Для своевременного решения вопросов, связанных с инфраструктурой, стороны будут уведомлять друг друга о деятельности, которая может повлиять на жителей волости, проживающих рядом с инфраструктурой Сил обороны, или на использование данной инфраструктуры.