Вчера Рийгикогу принял поправки к Закону об электрорынке. Таким образом парламент сделал шаг вперед в решении вопроса о так называемой последней миле высокоскоростного интернета, обеспечив доступ к инфраструктуре, которой послужат столбы линии электропередач. Это значит, что быстрый интернет станет более доступным жителям деревень и городских частных домов, потому что сократит расходы на широкополосный интернет.

По словам соцдема Танеля Талве, одного из инициаторов законопроекта, благодаря принятому решению, провести кабель с быстрым и надежным интернетом теперь станет дешевле и для домов, и для предприятий. На это новая коалиция выделит 10 миллионов, рассчитанные на 2017 и 2018 года. Теперь ожидается инициатива от местных самоуправлений и самих пользователей.

”Мы также ожидаем поддержки со стороны правительства, когда будем рассказывать жителям о пользе и возможностях скоростного интернета: как это облегчит общение с государством, расширит возможности для ведения бизнеса и удаленной работы. Да и вообще это является доступом к информации и возможностью расширить кругозор”, — сказал Танель Талве.

Обращаясь к парламентариям, Талве подчеркнул, что принятый закон — это лишь один этап большой цели. Необходимо обеспечить доступность интернета большему количеству наших жителей. Даже в рамках Евросоюза доступность интернета в Эстонии на досадно низком уровне. ”Я по-прежнему глубоко убежден, что развитие э-государства станет нашим преимуществом в международной конкуренции”, — сказал Талве.

Талве назвал изменение Закона об электрорынке замечательным примером надпартийного сотрудничества. ”Есть вопросы, которые настолько важны, что мы все готовы объединиться и вместе их решить”.

Закон вступит в силу 1 марта.