Танель Талве: систему электронных выборов нужно развивать

Парламентская группа в поддержку э-Эстонии сегодня встретилась с руководителем государственной службы по организации выборов Прийтом Винкелем. По словам председателя группы Танеля Талве, участники встречи в очередной раз убедились, что нужно продолжать развивать, а не раскалывать, оправдавшую себя систему электронных выборов.

”Система электронного голосования себя полностью оправдала. Начиная с 2005 года, состоялись 8 выборов, и не было обнаружено ни одного нарушения, ни одной проблемы”, — подчеркнул Талве.

Руководитель государственной службы по организации выборов Прийт Винкель подтвердил, что действующая система станет еще более современной уже к ближайшим выборам, которые состоятся 15 октября: новые изменения позволят аудиторам еще более тщательно проверять, насколько корректно были проведены э-выборы.

Государственная служба по организации выборов желает к 2021 году перейти и на электронные списки избирателей. Это значит, что на избирательных участках в будущем мы больше не увидим стопки бумаг со списками избирателей. Кроме того, это позволит избирателям проголосовать на том участке, где удобно.

”Финны уже давно используют такую систему и могут голосовать на любом избирательном участке. Было бы логично и разумно, если бы и Эстония двигалась в том же направлении”, — сказал Талве.

Отдел выборов также делает первые шаги, чтобы в будущем можно было бы проголосовать и при помощи смартфонов.

”Парламентская группа в поддержку э-Эстонии согласилась, что мы должны двигаться в спокойном темпе в сторону всех изменений. Перед тем как внедрять новые возможности, необходимо проверить их на безопасность. Здесь спешить нельзя”, — добавил Талве.

Чтобы сохранить историю успеха э-выборов, парламентская группа в поддержку э-Эстонии призывает председателей всех парламентских партий снова вспомнить о правилах и порядке э-голосования.

”Наша цель — больше демократии. А это в свою очередь значит, что как можно больше людей должны участвовать в выборах”, — сказал председатель парламентской группы в поддержку э-Эстонии Танель Талве.