По инициативе социал-демократа Танеля Талве, 14 депутатов образовали сегодня парламентскую группу в поддержку э-Эстонии, чтобы дать толчок развитию инфотехнологий Эстонии.

”Эстония известна в мире как успешное э-государство, однако, в последнее время наше развитие несколько застопорилось, и многие дела стоят на месте. Наша цель вдохнуть жизнь в э-Эстонию и наполнить ее содержанием. Этим мы собираемся заняться в тесном сотрудничестве с министром предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало и экспертами, — сказал председатель группы Танель Талве. — Потенциал для развития находится, например, в сферах образования, э-услуг, экономики и энергетики. Депутаты хотят помочь найти новые решения”.

По словам Талве, первым делом группа вместе с экспертами должна определить конкретные цели и задачи, которые реально выполнить хотя бы в течение двух лет. ”Выбор вызовов широк. Один из ключевых вызовов — разобраться, как при помощи инфотехнологий увеличить эффективность экономики и улучшить благосостояние людей”, — добавил Талве.

Вице-председателем группы в поддержку э-Эстонии стал реформист Калле Паллинг. В группу также вошли Йоко Алендер из Партии реформ, Андрес Аммас и Кюллики Кюбарсепп из Свободной партии, Эрки Сависаар от центристов, Хенн Пыллуаас из ЭКРЕ, Андрес Метсоя от IRL, а также Ивари Падар, Яанус Марранди, Кальви Кыва, Хельмен Кютт, Тоомас Юргенстейн и Барби Пилвре из Социал-демократической партии.