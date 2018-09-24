Танель Падар о помощи нуждающимся: почему государство и Больничная касса не могут справиться?

”Все эти истории какие-то грустные и порой вызывают недоумение: почему государство, Больничная касса или община не в силах справиться с ситуацией и вопрос приходится решать музыкантам?” — передает слова Падара Kroonika со ссылкой на ERR.

”Я не имею ничего против того, чтобы внести свой вклад и делать хорошие дела, но проблема заключается в том, что музыкантам приходится быть единственными в этих проектах, кто занимается благотворительностью”, — рассуждает мужчина.

Так, 27 сентября состоится благотворительный концерт и ужин Hansa Rotary Klub, прибыль от мероприятия пойдет на помощь больным диабетом детям и подросткам.