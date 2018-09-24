24.09.2018, 19:02

Танель Падар о помощи нуждающимся: почему государство и Больничная касса не могут справиться?

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rus.delfi.ee
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Tanel Padar Mindvalley University noortepäeval
Tanel Padar Mindvalley University noortepäevalFoto: Taavi Sepp

Певец Танель Падар сказал в передаче Ringvaade, что ему поступает множество предложений об участии в благотворительных проектов, и ситуация заставляет задуматься.

”Все эти истории какие-то грустные и порой вызывают недоумение: почему государство, Больничная касса или община не в силах справиться с ситуацией и вопрос приходится решать музыкантам?” — передает слова Падара Kroonika со ссылкой на ERR.

”Я не имею ничего против того, чтобы внести свой вклад и делать хорошие дела, но проблема заключается в том, что музыкантам приходится быть единственными в этих проектах, кто занимается благотворительностью”, — рассуждает мужчина.

Так, 27 сентября состоится благотворительный концерт и ужин Hansa Rotary Klub, прибыль от мероприятия пойдет на помощь больным диабетом детям и подросткам.

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