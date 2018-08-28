Танцы вокруг камня: памятник в Лихула появится в любом случае, будь то в оригинале либо в виде плаката

”Я был тем, кто сделал это заявление на собрании. Это было предвыборным обещанием EKRE на местных выборах, я был одним из тех, кто обещал”, — сказал член волостного собрания Ляэнеранна, член EKRE Меэлис Малк.

”Памятный камень ”лихулаского монумента” станет частью реквизита публичного мероприятия, оживляя в памяти события 14-летнейе давности, не оставаясь на одном месте. Для этого одинаково хорошо подходят фотография камня или его изображение, размещенное на ПХВ-плакате. И памятный камень ”лихуласкому монументу” не копирует ранее стоявший там монумент, но его дизайн копирует изначальный монумент”, — пояснил Малк.

У памятника противоречивое прошлое, сначала его установили в Пярну, затем срочно перенесли в Лихула, откуда также убрали под покровом ночи. Малк намекнул, что символики СС на памятнике нет, хотя проведенный в 2004-м году семиотический анализ пришел к противоположным выводам.

На вопрос, не видит ли сам Малк провокации в этом памятном мероприятии, он ответил отрицательно. ”Никакого отношения к монументу! Речь идет все-таки о памяти о старых воинах, о молитве по их душам, например. Люди по-разному смотрят на вещи, я ничего плохого не хочу сказать, но цель этого памятного дня точно не в том, чтобы с кем-то поссориться”, — сказал местный политик.

”Храбрых солдат можно, конечно, помянуть и по-другому, но это местные парни, я знаю, например, ученики одного класаа, отправились все вместе на войну”, — вспоминает Малк.