Тамм: смена правительства положительно отразилась на жизни фермеров

Комментируя опубликованные сегодня свежие рейтинги партий, министр по делам сельской жизни центрист Тармо Тамм отметил, что для развития сельскохозяйственного сектора Центристская партия уже многое сделала, но останавливаться на этом не намерена.

По словам Тамма, весьма примечательно, что поддержка Центристской партии среди населения растет, значится в пресс-релизе. И хотя в сельских регионах популярность центристов не столь высока, как в городах — особенно в столице, партия не оставляет сельчан и продолжает работать над тем, чтобы улучшить качество их жизни. Для этих целей предусмотрен ряд дотаций и выплат, направленных именно на фермеров. ”Встречаясь с фермерами я заметил положительную тенденцию, что они уже не смотрят в будущее с пессимизмом, у них есть чувство защищенности и они уже не бояться строить планы и обдумывать возможности для новых инвестиций”, — сказал министр.

Тамм добавил также, что для центристов очень важно, чтобы качество жизни людей, живущих в небольших городах и селах улучшалось с каждым разом, чтобы и за пределами столицы кипела жизнь. ”Наша задача — содействовать тому, чтобы в сельских регионах создавались рабочие места, потому что только так мы сможем поддерживать жизнь в этих местах. Разумеется, еще одним методом, направленным нами на улучшение жизни в отдалённых регионах — бесплатный общественный транспорта. Мы активно работаем в этом направлении уже сейчас”, — сказал Тамм.

Министр по делам сельской жизни отметил также, что на местных выборах, которые состоятся уже в октябре, важная роль отведена тем политикам, которые будут баллотироваться на местах, а также отношению партии к проблемам сельскохозяйственного сектора. ”Если мы сравним отношение к проблемам в этом секторе нового правительства, возглавляемого Юри Ратасом и предыдущего — во главе с Таави Рыйвасом, то это небо и земля. И я думаю, что избиратели это видят и их оценка станет прямым доказательством тому, чья политика и чьи методы в этом направлении им больше по душе”, — сказал Тармо Тамм.