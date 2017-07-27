"Там моя помощь нужнее". Почему молодые эстонки едут преподавать в "мистический край" Ида-Вирумаа

Часто бывает так, что жители Ида-Вирумаа едут жить и работать в столицу. Но есть и исключения! Delfi поговорил с двумя молодыми эстонскими девушками, которые решили отправиться в Ида-Вирумаа — преподавать эстонский язык в русских школах в рамках программы Noored Kooli.

Программа Noored Kooli дает возможность людям с высшим образованием, вне зависимости от полученного ими диплома, попробовать себя в роли учителя. Условия для участия: отсутствие педагогического образования, знание эстонского языка на категорию B2 и готовность проработать учителем минимум два года.

Кярт Линдло (25), французский филолог по образованию, уже отработала год в Русской школе Кивиыли, а с сентября планирует перебраться в Нарву, где продолжит преподавать эстонский язык как иностранный в Нарвской Солдинаской гимназии.

Ингер Китт (24) только недавно закончила обучение и приступит к работе в школе в августе. Она выбрала Ахтмескую гимназию в Кохтла-Ярве, где будет преподавать разные предметы в классе с языковым погружением.

”Я хотела пойти работать в русскую школу. Это было моей целью. Я чувствую, что там моя помощь нужнее. Если бы моим единственным вариантом было пойти преподавать в школе в центре Таллинна, я бы, скорее всего, не присоединилась к этой программе”, — говорит Ингер о своем участии в Noored Kooli.

Хорошие дети и плохие учебники

Кярт тоже изначально хотела работать именно в русской школе, но в то время училась в Тарту, и программа не смогла предложить ей там работу в русской школе. Она думала пойти преподавать в эстонскую школу, но в последний момент все-таки передумала, так как поняла, что очень хочет поехать в Ида-Вирумаа: ”Это один из самых интересных регионов Эстонии!”

Не страшно ли было переехать из Тарту в Ида-Вирумаа? ”Я всегда училась, работала и жила с людьми из очень разных культур, поэтому я чувствую себя как дома”, — рассказывает Кярт о проведенном в Кивиыли времени. Русский язык тоже не проблема — девушка год жила в России.

”Смешно — чем младше дети, тем меньше при общении с ними приходится использовать русский язык. Когда я преподаю в четвертом классе, то могу без проблем говорить только на эстонском. Чем старше, тем сложнее”, — поделилась опытом Кярт.

Самое сложное в работе — наладить контакт с учениками, особенно если пытаться говорить с ними не на русском, а на эстонском.

Еще Кярт не нравятся учебники по эстонскому языку — они местами слишком сложные для детей, и ей приходится часто использовать другие материалы, особенно для тех учеников, чей уровень владения языком послабее.

Долой ярлыки и барьеры

Если у Кярт за плечами уже год учительской работы, то Ингер еще только предстоит получить этот опыт. ”На самом деле, я вообще никогда не планировала работать преподавателем”, — рассказывает Ингер. Она четыре года жила в Великобритании, где училась на бакалавра и магистра, когда поняла, что она сама, уроженка Эстонии, знает о своей стране сравнительно мало.

”Это несправедливо по отношению к Эстонии! Мы молодцы и много всего сделали. Но другие об этом не знают. На нас просто вешаю ярлык ”Восточная Европа”, и от него сложно избавиться. Мне кажется, что с Ида-Вирумаа похожая ситуация — для эстонцев это какой-то мистический край”, — объясняет она.

Она хочет, чтобы невидимый барьер между Эстонией и Ида-Вирумаа исчез: ”Никто из моих друзей не ездит в Ида-Вирумаа, как они ездят в Пярну, Хаапсалу и т.д. Это должно измениться”.

Ингер также считает, что у детей с другим родным языком должны быть такие же возможности, как и у тех, для кого эстонский является родным.

Kärt Lindlo ja Inger Kitt Foto: Priit Simson

Обоюдное языковое погружение

Ингер шутит, что ее знание русского сейчас находится где-то на уровне ”плохо” и ”ничего”, о чем она честно рассказала руководству школы. На это ей ответили, что при работе с классом с языковым погружением это даже является преимуществом — в таком случае ученикам хочешь не хочешь, а придется говорить больше по-эстонски.

Кярт отметила, что от русского языка никуда не деться — со многими родителями приходится общаться по-русски. ”Если написать письмо родителям ученика на эстонском у меня занимает пару минут, то на русском я его пишу дня три”, — смеется она. Ведь сначала его нужно перевести, а потом еще найти того, кто мог бы проверить на ошибки, говорить на русском намного легче.

”Для меня это будет одним из главных испытаний”, — кивает Ингер. Несмотря на это, девушки соглашаются, что это интересное и веселое испытание.

”Поэтому я и хотела преподавать в Ида-Вирумаа — так тоже получаешь языковое погружение, — говорит Ингер. — И дети видят, что ты тоже учишься, как и они. Тогда сразу возникает какой-то контакт”.

Восток становится популярнее

Насколько популярным направлением является Ида-Вирумаа среди выпускников Noored Kooli? Из выпуска Кярт, состоявшего из чуть более двадцати человек, в Ида-Вирумаа отправились трое молодых учителей — при этом все в русские школы. В выпуске Ингер из 18 человек четыре выбрали ида-вируские школы.

”Не самый популярный выбор, но становится популярнее!” — отметила она.

Как сообщает Noored Kooli в пресс-релизе, по окончании подготовки участники программы получают одноразовую стипендию в сумме 600 евро, а учителя, которые выберут для работы школу в Ида-Вирумаа, получат дополнительную стипендию в объеме 1000 евро за каждый год участия в программе.

Кярт подтверждает, что действительно за два года получит стипендию в 2000 евро — четыре раза по 500 евро. Однако в ее случае на выбор школы это никак не повлияло. Ингер же об этой стипендии узнала вообще только после того, как выбрала для работы Ахтмескую гимназию.

”Я чувствую, что уже так хочу поехать туда и преподавать!”, — смеется Ингер. Кярт с ней согласна и говорит, что если по прошествии второго года в роли учителя она решит остаться в Эстонии, то обязательно хочет продолжить работать с русскими детьми.