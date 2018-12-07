07.12.2018, 20:25

Талво Рюйтельмаа: решение улицы Гонсиори выполняет поставленные цели


Фред Пюссь
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Hommikune liiklus Gonsiori tänaval
Hommikune liiklus Gonsiori tänavalFoto: Tiit Blaat

По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского департамента транспорта Талво Рюйтельмаа, новое решение улицы Гонсиори с реверсивным движением выполняет поставленные цели, но наблюдение за улицей продолжается.

"Проблемой является неправильное использование полос для общественного транспорта, но эта проблема на всех полосах для общественного транспорта в городе. В этом отношении необходимо усиление дорожного надзора", — сказал Рюйтельмаа Delfi.

На улицу Гонсиори, по утверждению Рюйтельмаа, в интересах ясности добавлено несколько дорожных знаков, и возможны еще дополнения, но это уже на основании более длительного мониторинга.

На параллельной улице Гонсиори, односторонней в сторону Ласнамяэ улице Кундери департамент транспорта проводит подсчеты и наблюдает за изменениями транспортных потоков вследствие влияния улицы Гонсиори.

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"На Кундери запланирован приоритет велосипедно-пешеходного движения с отдельной частью дороги и для автомобилей возможность движения по одной полосе движения на участке от улицы Фельманни до улицы Тюрнпу", — рассказал Рюйтельмаа.

Конец улицы Кундери со стороны улицы Пронкси запланирован двусторонним. "Сейчас эскиз на столе и работа идет", — сказал Рюйтельмаа.

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