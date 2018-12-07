Талво Рюйтельмаа: решение улицы Гонсиори выполняет поставленные цели

"Проблемой является неправильное использование полос для общественного транспорта, но эта проблема на всех полосах для общественного транспорта в городе. В этом отношении необходимо усиление дорожного надзора", — сказал Рюйтельмаа Delfi.

На улицу Гонсиори, по утверждению Рюйтельмаа, в интересах ясности добавлено несколько дорожных знаков, и возможны еще дополнения, но это уже на основании более длительного мониторинга.

На параллельной улице Гонсиори, односторонней в сторону Ласнамяэ улице Кундери департамент транспорта проводит подсчеты и наблюдает за изменениями транспортных потоков вследствие влияния улицы Гонсиори.

"На Кундери запланирован приоритет велосипедно-пешеходного движения с отдельной частью дороги и для автомобилей возможность движения по одной полосе движения на участке от улицы Фельманни до улицы Тюрнпу", — рассказал Рюйтельмаа.

Конец улицы Кундери со стороны улицы Пронкси запланирован двусторонним. "Сейчас эскиз на столе и работа идет", — сказал Рюйтельмаа.